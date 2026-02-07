Saint-Paul : le food festival fait son grand retour

Avis aux amoureux de la gastronomie et de la convivialité, le Food festival revient à Saint-Paul le samedi 7 février 2026 de 18h à 23h à la rue Suffren pour une nouvelle édition inédite. Entre food trucks et stands gourmands, et desserts locaux, tout est fait pour ravir vos papilles. L'entrée est libre et gratuite. Nous partageons le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo : Saint-Paul)

Un programme savoureux attend les gourmets.

Des Foods trucks et stands gourmands seront installés, proposant un voyage culinaire autour du monde ainsi que des spécialités made in Réunion.

Pour satisfaire vos envies sucrées, de nombreux desserts et douceurs locales seront proposés aux visiteurs. Une opportunité de découvrir de nouvelles saveurs et de soutenir les restaurateurs et créateurs locaux.

Pour faire d'une pierre deux coups, de nombreuses boutiques seront ouvertes en nocturne dans le cadre de cette période de soldes afin de combiner shopping et découverte culinaire.

Une ambiance festive et musicale sera assurée, une occasion idéale pour sortir entre familles et amis.