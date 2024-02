Guillaume Saint-Paul : un marché local et une brocante

Ce dimanche 11 février 2024, l'association Explor'loisirs organise le premier petit marché du Guillaume à Saint-Paul. Une brocante et un marché local "visant à réunir les habitants du Guillaume et des alentours, en instaurant une ambiance conviviale", indique la mairie. L'événement se tiendra de 8h à 16h. Des jeux pour enfants sont également prévus. Nous publions ci-dessous le communiqué. (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

"L'association Explor' loisirs est ravie d'annoncer la tenue du tout premier ô’pti marché du Guillaum, une brocante et marché local qui aura lieu le dimanche 11 février 2024 sur le Plateau Noir du Guillaume à Saint-Paul.

De 8h à 16h, les habitants et visiteurs sont invités à se rendre sur le plateau noir pour une journée pleine de bonnes affaires et de convivialité.

Cet événement vise à réunir les habitants du Guillaume et des alentours, en instaurant une brocante conviviale. Aussi cela permettra d’offrir un espace aux petits producteurs du quartier afin d’exposer leurs divers produits et créations, et de promouvoir leur savoir-faire.

Les exposants intéressés sont chaleureusement invités à réserver leur stand dès maintenant. Pour ce faire, veuillez contacter l'association Explor' loisirs par mail à l'adresse explorloisirs@gmail.com ou via le formulaire disponible sur le site internet de l'association"