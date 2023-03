Saint-Paul : les élèves du lycée hôtelier à la cuisine pour les plus démunis

Du 27 mars au 7 avril 2023 se déroule l’événement “Cuisines Solidaires – La Relève” en partenariat avec la ville de Saint-Paul, le Secours Catholique et la Croix Rouge. Dans ce cadre le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin et les élu(e)s Nila Radakichenin et Yann Crighton se sont rendus au lycée professionnel hôtelier La Renaissance à Plateau Caillou où les élèves ont mis les petits plats dans les grands pour les associations caritatives du territoire. Cette 10ème édition, engagée contre la précarité alimentaire, a pour objectif de sensibiliser les élèves d’écoles hôtelières en leur faisant cuisiner des repas pour les bénéficiaires de l’aide alimentaire. Ce mardi 28 mars, les élus ont donc participé à un déjeuner produit par 15 étudiants du lycée hôtelier. Ils ont concocté 300 repas qui seront distribués aux plus démunis : 120 pour le Secours Catholique, 180 par le CCAS. La distribution est réalisée par les référents d’associations qui procéderont ensuite à une distribution auprès de leurs bénéficiaires. (Photo : ville de Saint-Paul)