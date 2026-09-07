Saint-Paul : les matinées parent'eau séduisent petits et grands

Une vingtaine de bébés ont pu découvrir les ateliers matinées parent’eau mis en place par le service Petite enfance de la ville de Saint-Paul. "Accompagner les jeunes parents et leurs enfants dans cette découverte aquatique par des professionnels est un moyen d’aide à la parentalité." Victime de son succès, le service Petite enfance travaille pour mettre en place la continuité de ces actions sur tous les bassins de vie de Saint-Paul à l’approche de l’été, indique la commune dans le post que nous partageons ci-dessous. (Photo : ville de Saint-Paul)