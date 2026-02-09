TOUTE L’ACTUALITÉ
Saint-Paul : les Matinées parent'eau sont de retour à la piscine du front de mer Lisette Talate

  • Publié le 9 février 2026 à 11:41
  • Actualisé le 9 février 2026 à 12:16
Les Matinées Parent'eau reviennent pour offrir un moment de complicité entre parents et enfants le dimanche 15 février 2026 de 10h à 12h à la piscine du front de mer Lisette Talate à Saint-Paul. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Paul. (Photo : Saint-Paul)

Au programme :

- Découverte du milieu aquatique
- Sophrologie parents-enfants
- Goûter équilibré
- Accompagnement à la parentalité

Ces ateliers sont gratuits et les places sont limitées.

Cet événement est destiné aux familles saint-pauloises ayant des enfants de 8 mois à 3 ans.

Infos et inscriptions : 0262 45 81 22 / 0262 34 48 18

Zoom, Saint-Paul

