Saint-Pau l: les séniors découvrent le Tour des roches

La ville de Saint-Paul a dédié une sortie culturelle à ses ainés ce mercredi 31 mai 2023. Les découvertes se sont succédé tout au long de la matinée. En visites Ô jardin de Paulo au Tour des Roches, les gramounes ont pu jouir d'un programme riche.

Visite du jardin, fabrication de bougies en cire d’abeille, dégustation de gâteau péi et infusion… Le programme était varié.

L’occasion aussi pour eux de découvrir ce jardin, haut lieu de la commune, labellisée Ville d’Art et d’Histoire. "Toute l’année des manifestations riches et diversifiées se déroulent dans tous les Bassins de vie, pour n’oublier aucun territoire. Ces sorties culturelles correspondent à l’ambition de la municipalité pour encourager le bien-vieillir des plus de 18 000 séniors" précise la commune.