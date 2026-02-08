Saint-Paul : matinées parent'eau reprennent au bord de l'eau

Les matinées Parent'eau donne rendez-vous aux marmailles et leurs parents au bord de l'eau pour un moment de complicité le dimanche 15 février 2026 de 10h à 12h. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Paul. (Photo : www.imazpress.com)

Au programme :

- Découverte du milieu aquatique

- Sophrologie parents-enfants

- Goûter équilibré

- Accompagnement à la parentalité

C'est un atelier gratuit. Les places sont limitées.

Cet évenement est destiné aux enfants de 8 mois à 3 ans (bonnet obligatoire)

Dispositif réservé aux familles saint-pauloises

Infos et inscriptions : 0262 45 81 22 / 0262 34 48 18