Saint-Paul : matinées parent'eau reprennent au bord de l'eau

Les matinées Parent'eau donne rendez-vous aux marmailles et leurs parents au bord de l'eau pour un moment de complicité le dimanche 15 février 2026 de 10h à 12h. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Paul. (Photo : www.imazpress.com)
Au programme :
- Découverte du milieu aquatique
- Sophrologie parents-enfants
- Goûter équilibré
- Accompagnement à la parentalité
C'est un atelier gratuit. Les places sont limitées.
Cet évenement est destiné aux enfants de 8 mois à 3 ans (bonnet obligatoire)
Dispositif réservé aux familles saint-pauloises
Infos et inscriptions : 0262 45 81 22 / 0262 34 48 18