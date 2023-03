Saint-Paul : “Mon espace santé”, nouveau carnet de santé numérique

C’est à la Maison de Santé de la Saline, en présence de l’élue Hélène Rougeau (déléguée au développement de l’innovation numérique) que s’est tenue ce mardi 28 mars 2023, une matinée de “formation” sur le nouveau carnet de santé numérique proposé par l’ARS Océan Indien, l’assurance maladie et le service santé de la ville. Nous publions ci-dessous le communiqué complet de Saint-Paul. (Photo : ville de Saint-Paul)

Le public était invité à découvrir la plateforme et a pu bénéficier d’un accompagnement individuel dans l’activation et la prise en main de leur compte. Ce service numérique sécurisé, qui peut être activé en ligne ou via l’application mobile, a été mis en place pour simplifier la gestion du dossier médical et partager des informations avec les professionnels de santé en toute confidentialité.

Cette matinée a permis de sensibiliser une trentaine de personnes et vingt d’entre eux ont pu créer leur compte tout en étant guidés dans les étapes.