Saint-Paul : Noël solidaire au Tour des Roches

Au centre socio-culturel du Tour des Roches en lèr de Saint-Paul, une centaine d’enfants ont pu profiter d’un Noël solidaire, avec la participation de plusieurs associations. Une occasion pour les habitants de se retrouver et passer un moment convivial et festif avec la visite du Père Noël. Nous publions une vidéo de la commune ci-dessous (Photo : www.imazpress.com)

L’objectif : contribuer aux sourires sur les visages et faire participer les enfants à de nombreuses activités aux côtés du Père Noël

Avec des valeurs bien définies : bienveillance, partage et solidarité.

Créer du lien social et le renforcer au sein du quartier.

Ce centre socioculturel est un espace pensé et créé pour le quartier.

C’était l’occasion de partager un moment convivial, dans la bonne humeur et la bienveillance, avec toutes et tous