Saint-Paul  : ouverture des candidatures pour le dispositif Bafa Jeunes (brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur)

La ville de Saint-Paul propose le dispositif du Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (Bafa) destiné à la jeunesse Saint-Pauloise âgé.e.s de 16 à 25 ans. Ce dispositif municipal vise à faciliter l’accès à une formation permettant d’intervenir au sein des accueils collectifs de mineur·es et de s’inscrire dans un parcours d’insertion dans le secteur de l’animation. Nous partageons la publication de la mairie de Saint-Paul. (Photo : Saint-Paul)

Le dispositif BAFA Jeunes a pour objectifs de :

- favoriser l’accès des jeunes Saint-Paulois·es à la formation BAFA

- soutenir l’insertion et l’engagement des jeunes dans les métiers de l’animation

- renforcer les ressources locales en animateur·rices qualifié·es pour les accueils de loisirs du territoire communal.

La Ville de Saint-Paul soutient financièrement les jeunes dans leur formation BAFA.

Selon le quotient familial, une participation peut être demandée au ou à la jeune, précisée lors de l’inscription.

Seuls les jeunes de Saint-Paul âgés entre 16 et 25 ans peuvent candidater à cette formation du 1er février au 13 mars 2026 via le formulaire.

Attention, les places sont limitées.

Pour toute information complémentaire et pour déposer une candidature, les jeunes sont invité·es à contacter le service Jeunesse de la ville de Saint-Paul :

- 0262.45.90.77

- 0693.66.87.60