Saint-Paul : permanence d'accès aux droits et aide administratives

  • Publié le 22 février 2026 à 16:00
Saint-Paul : les dates de permanence des écrivains publics pour le mois de novembre 2023 [?]

La ville de Saint-Paul aide la population dans leur démarche administrative et garanti l'accès aux droits pour tous grâce à des permanences d'écrivains publics déployées sur l'ensemble du territoire. Ces permanences gratuites permettent d’accompagner les Saint-Paulois·es, en particulier les plus fragiles, dans la rédaction de courriers, formulaires ou dossiers administratifs. Le planning complet des permanences à retrouver sur le site de la mairie de Saint-Paul. Nous partageons la publication de la ville. (Photo : Saint-Paul)

