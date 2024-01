La commune interdit jusqu’à nouvel ordre les rassemblements sur le site de la cocoteraie à l’Étang Saint-Paul toutes les nuits, de 19 heures à 5 heures du matin, afin de garantir la tranquillité et la salubrité publiques. Cette décision répond aux demandes des riverains et vise à prévenir les nuisances sonores, la pollution du site naturel exceptionnel et les troubles de voisinages (Photo rb/www.imazpress.com)