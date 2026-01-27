TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

Saint-Paul : recensement de la population dans la commune ce jeudi 29 janvier 2026

  • Publié le 27 janvier 2026 à 11:12
Information

Le recensement de la population débute à Saint-Paul le 29 janvier et se terminera le 7 mars 2026. Un agent recenseur, mandaté par la commune, vous remettra une notice internet dans votre boîte aux lettres ou en main propre. Cette notice est indispensable pour vous recenser en ligne : conservez-la précieusement. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Paul. (Photo : www.imazpress.com)

Se recenser en ligne c'est :

- Simple
- Rapide
- Plus économique
- Plus respectueux de l'environnement 

 

 

Zoom, Saint-Paul

guest
0 Commentaires