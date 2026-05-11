[Photos] Saint-Paul : Zactivités Zarboutan, une semaine dédiée aux séniors

La ville de Saint-Paul a lancé sa semaine des Zactivités Zarboutan 2026, ce lundi 11 mai 2026, au gymnase du centre-ville. Cette manifestation est dédiée aux seniors saint-paulois·es, et se déroule jusqu'au samedi 16 mai. 800 séniors sont attendus sur les activités prévues tout au long de la semaine (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"Le concept, c'est un peu comme l'accueil collectif des mineurs, mais pour nos seniors", explique Roxanne Pausé Damour, déléguée à la politique Sénior de la ville de Saint-Paul.

"Tous les matins, ils viennent, ils ont des activités culturelles, de loisirs créatifs, ils ont du sport, ils ont des ateliers numériques aussi", détaille-t-elle. "Il y a vraiment tout un panel d'activités pour eux sur toute la semaine."

Chaque matin, de 8h à 12h, les seniors ont accès à de nombreux ateliers et animations encadrés par des professionnels et des partenaires locaux.

Des ateliers créatifs autour de la décoration sur lampe en terre cuite, bocaux et galets, des ateliers de couture et de sculpture sur bois, des initiations sportives telles que la marche sportive, le yoga, le dojo, le tennis padel, la zumba, la gymnastique douce ou encore la natation émotionnelle, ou encore des ateliers numériques axés sur l’autonomie numérique sont proposés.

Plusieurs animations spécifiques viennent également rythmer la semaine, comme l’atelier sport santé animé par l’OMSEP, une initiation au golf au Bassin Bleu de Villèle ou encore une grande séance de zumba prévue le samedi.

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