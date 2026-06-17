Saint- Paul : les talents de nos gramounes à l’honneur avec Senior Arts

Ce samedi 13 juin 2026, participants, familles, partenaires et visiteurs se sont réunis pour découvrir les œuvres réalisées par les seniors saint-paulois autour du thème "Vivre Ensemble". Ce temps fort a également été marqué par la remise des prix récompensant les plus belles créations dans les catégories : peinture acrylique, peinture aquarelle, arts plastiques et modelage. Un Prix Coup de Cœur a également été décerné. Les œuvres des gramounes sont à retrouver, jusqu'au 15 juillet prochain, à la Maison Serveaux