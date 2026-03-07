Saint-Paul : six femmes artistes réunies pour honorer le mois des droits des femmes

Du 2 au 31 mars 2026, découvrez l'exposition collective "Art-mayé" qui rassemble les œuvres de six artistes féminines à la longère Sudel Fuma. Entre dessin, peinture, photographie, broderie, elles se réunissent pour célébrer la féminité, l'émotion et la force créative. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Paul. (Photo : Saint-Paul)

Chaque année, le mois de mars met en lumière les droits des femmes. Ce temps fort dépasse la symbolique : il s’inscrit dans une démarche construite, cohérente et durable en faveur de l’égalité.

Une séquence qui promeut l’égalité entre les femmes et les hommes à travers plusieurs thématiques : lutte contre les violences, valorisation des talents féminins et l’accès de toutes et tous à la culture, au sport et aux espaces de débat.

- Parce que l’égalité n’est pas une question de genre mais un enjeu de société -

Un enjeu qui traverse les questions éducatives, culturelles, sociales et citoyennes. Une programmation ouverte, plurielle et accessible est proposée afin de toucher l’ensemble du territoire et toutes les générations.

La programmation du mois des droits des femmes à découvrir ici.