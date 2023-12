Saint-Paul : un 20 désanm au stade de la Grande Fontaine

À Saint-Paul, le stade de la Grande Fontaine s'anime à l'occasion de ce 20 décembre 2023. Ambiance musicale, maloya et village créole sont au rendez-vous comme sur plusieurs plateaux sportifs de différents quartiers de la commune (photos : sly/www.imazpress.com)

La musique fait vibrer le stade de la Grande Fontaine et les prestations s'enchaînent. Regardez

Au plateau noir sportif et gymnase Jules Solesse un défilé se tenait en matinée avant de laisser place aux dégustations et au concours du plus gros mangeur de boudin. La musique est aussi à l'honneur avec six jeunes DJ qui assurent une party mix maloya. Course goni, course la roue et initiation tambouriers sont également organisées.

