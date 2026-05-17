Saint-Paul : un cabaret d'improvisation théâtrale "A l’hôtel"

Le samedi 23 mai 2026 de 18 à 22h, aura lieu un cabaret d'improvisation théâtrale "A l’hôtel" par Label Impro à La Raffinerie - 86 Avenue de Bourbon - sur la commune de Saint-Paul. Six improvisateurs et improvisatrices vont franchir les portes d’un hôtel. Dans ce lieu éphémère, des personnages hauts en couleur prennent vie le temps d’une soirée, et leurs histoires se lient, s’enlacent, et se transforment sous vos yeux (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Entre rencontres inattendues, situations cocasses et émotions imprévisibles, chaque instant devient unique. Alors, venez avec vos sourires, vos idées et vos envies… et laissez la magie de l’improvisation vous embarquer dans cet hôtel pas comme les autres.

- Au programme :

18h : ouverture des portes, de la buvette et de la boutik de tirage d'artistes

20h : début du spectacle

La soirée est libre et gratuite sur inscription dans la limite des places disponibles via ce lien : https://raffinerie.tibillet.re/event/cabaret-dimprovisation-a-lhotel-260523-1800-84be59ac/

Cette soirée est dans le cadre du prix libre et conscient, une boite à don sera disponible sur place ou possibilité de participer directement en ligne à la réservation.