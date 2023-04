Saint-Paul : un concert inédit pour les élèves de l'école de l'Éperon

La chanteuse Nicole Dambreville a tenu un concert pour les enfants de l'école primaire et maternelle de l'Éperon à Saint-Paul le vendredi 31 mars 2023. Cet évènement s'inscrit dans le cadre du dispositif Guétali qui vise à démocratiser l’accès à la culture en proposant des spectacles aux personnes qui en sont le plus éloignées habituellement. Nous publions le communiqué de la mairie ci-dessous.

Ce vendredi 31 mars, la chanteuse Nicole Dambreville s’est produite en concert pour les marmailles de l’école primaire et maternelle de l’Éperon. Dans le cadre du dispositif Guétali, ce concert s’est déroulé dans un quartier de Saint-Paul, dans un lieu qui n’accueille pas en temps normal ce type de prestation artistique.

Terre des talents et des créativités, la Ville a souhaité rendre accessible la culture dans tous les bassins de vie, ceci afin de permettre aux marmay de découvrir l’art sous toutes ses formes.

De 14h à 15h, la chanteuse et comédienne réunionnaise que l’on ne présente plus à présenter les titres de son album “Je continuerai” en présence de la première adjointe déléguée à la culture, Suzelle Boucher. L’artiste a écrit une grande partie des textes en y mêlant sa sensibilité, ses émotions, ses combats aussi et promet « des sonorités chaloupées et métissées ».

Des inédits signés de Frédéric Lallemand et Dominique Carrère s’invitent aussi dans ce nouvel opus qui a enchanté le jeune public qui n’est pas prêt d’oublier.