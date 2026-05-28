Saint-Paul : un Forum de l’apprentissage organisé sur le front de mer

Tu as entre 16 et 30 ans et tu recherches une formation en alternance ? La ville de Saint-Paul t’invite au Forum de l’apprentissage, organisé en partenariat avec France Travail, la Mission Locale et Cap Emploi. L'événement aura lieu le jeudi 4 juin en salle de conférence du front de mer, de 8h45 à 12h00 (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Une opportunité pour les jeunes Saint-Paulois·es d’accéder à des contrats d’apprentissage au sein des services municipaux et du CCAS.

Plusieurs formations seront proposées afin de permettre aux jeunes de se former tout en découvrant concrètement les métiers du service public.



Entrée libre – venir avec un CV à jour

Pour plus d’informations : https://mairie-saintpaul.pulse.ly/dvmkmqdg9n