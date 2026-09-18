Saint-Paul : un village de la mémoire à Sans-Souci

Les associations du quartier de Sans-Souci à Saint-Paul, vous invitent à une journée culturelle autour de l’histoire, du patrimoine et des traditions du quartier ce samedi 19 septembre 2026. Un village de la mémoire dédié à la culture, aux traditions, aux mobilités actives avec la découverte du quartier en VTT, en vélo et trottinettes électriques. Retrouvez le programme ci-dessous. (Photo : ville de Saint-Paul)

Dès 8h :

- Défilé Nout zistoir

"Une histoire racontée par ceux qui la vivent, la transmettent et la font vivre." Départ en bus depuis le Vilaz la mémoir pour la Citerne Rouge, puis défilé en tenues traditionnelles jusqu’au village avec les associations de Sans Souci, et les habitants. Au fil du parcours : histoire du quartier, plantes médicinales, théâtre, cabanes lontan, jeux lontan et moringue etc.

Dès 10h animations roulé matante :

- Alon bate karé dann kartié Sans souci :

en vélo électrique – 02 62 45 90 98

en VTT – 06 92 18 21 94

Gratuit – Places limitées – Inscription obligatoire par téléphone avant le 16 septembre

en trottinette électrique

Gratuit – Places limitées – Inscription obligatoire par téléphone avant le 16 septembre

Animations toute la journée :

Dégustations de gâteaux lontan et tisanes

"I kronm sou la dan", à la découverte des fruits et légumes de La Réunion

"la première graine de mon potager"

Nutrition, tricotage et recyclage, lutte anti-gaspillage alimentaire

Médiabus et livres autour de l’alimentation durable

Maquillage, jeux Madoré, jeux plein air et jeux lontan

10 h :

Moringue & inauguration du village

11h :

Lancement du projet : "Hommage aux bâtisseurs"

13h :

Visite guidée des vestiges de la canalisation des Orangers

14h :

Show DJ avec les jeunes de Sans Souci

15h :

Concert Marion

15h30 :

Concert L’orchestre

16h :

Concert MC Trompette

16h30 :

Concert Jah Boy

17h :