Saint-Paul : une marche pour les droits des femmes

Ce dimanche 17 mars 2024, aura lieu sur le parcours de santé de la ville de Saint-Paul, une marche pour les droits de la femme. L'événement débutera à 10 heures. Femmes, hommes, enfants, familles, ami(e)s... tous sont les bienvenus (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

"Ensemble, nous pouvons continuer à faire progresser l’égalité des sexes, à promouvoir le respect et la dignité pour tous et à construire un avenir plus inclusif et équitable pour les femmes et les filles de notre ville.

Rejoignez-nous dans cette célébration et ensemble, faisons entendre nos voix pour un avenir plus juste et égalitaire pour tous", indique la commune sur les réseaux.