Saint-Paul : une matinée destinée à l’insertion et à l’emploi

La ville de Saint-Paul organise sur son territoire une matinée destinée à l’insertion et à l’emploi le jeudi 12 octobre 2023. Le Kwé la fé organisé par le Pole Emploi en partenariat avec la commune est un événement destiné à l’insertion des Saint-Paulois. Cette manifestation aura lieu dans le bassin de vie du Guillaume et plus précisément à la salle polyvalente de Bellemène, à proximité de l’école primaire et du stade. Nous diffusons ci-dessous le communiqué de Saint-Paul.

L’objectif de la matinée est de favoriser l’échange entre les acteurs clés de l’insertion professionnelle et de l’emploi à Saint-Paul.

Ce qui vous attend à la Matinée de l’Insertion et de l’Emploi :

- Stands d’information : rencontrez des entreprises locales, des organismes de formation et des associations engagées dans l’insertion professionnelle.

- Atelier de job dating : échangez avec des entreprises réunionnaises qui recrute.

- Réseautage : Établissez des contacts avec des professionnels, échangez des idées et explorez des opportunités.

Cet événement gratuit est ouvert à tous les résidents de Saint-Paul qui souhaitent en apprendre davantage sur les opportunités d’emploi, de formation et d’insertion professionnelle.

Saint-Paul, terre apprenante et participative, encourage la jeunesse Saint-Pauloise à participer à cette matinée.