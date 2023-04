Saint-Paul : une nouvelle adresse pour faire ses papiers d'identité

Le service des passeports et des cartes nationales d’identité (CNI) de la ville de Saint-Paul, a déménagé dans de nouveaux locaux depuis le 14 novembre 2022. Anciennement situé dans l’hôtel de ville de la mairie de Saint-Paul, le service des passeports et CNI a déménagé depuis le 14 novembre 2022 dans un bâtiment en face de la Mairie. Les Saint-Paulois sont donc accueillis provisoirement au 2 rue Marius et Ary Leblond pour la création ou le renouvellement de leurs documents d’identité auprès du service des passeports/CNI. (Photo : ville de Saint-Paul)