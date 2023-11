Saint-Paul : une piste flambant neuve pour les amateurs de BMX à Plateau Caillou

Enfants, adultes… à vélo, en trottinettes, en skateboard. Tous vont désormais pouvoir s'adonner à leur passion sur le tout nouveau "pumptrack" de Plateau Caillou. Si elle existait déjà par le passé et avait connu ses heures de gloire, cette mini-piste de BMX située à Saint-Paul n'était plus beaucoup utilisée. Avec l'appui de la ville de l'Ouest, le site reprend vie et a été inauguré ce mercredi 22 novembre 2023. Nous publions le communiqué de la mairie ci-dessous (photos : Saint-Paul)

Chose promise : la piste de pumptrack de Plateau Caillou a été inaugurée ce mercredi 22 novembre en présence de nombreux élu.es de la Ville de Saint-Paul, des associations, des riders et des habitants du quartier. Un équipement qui était très attendu à en voir les sourires des marmay et l’énergie qu’ils déploient sur cette toute nouvelle piste.

"C’est avec une immense joie que je me trouve parmi vous aujourd’hui pour célébrer l’inauguration de la piste de pumptrack à Plateau Caillou. Cet événement marque un moment significatif dans notre engagement en tant que Commune labellisée Ville Active et Sportive, et Terre de Jeux 2024", a affirmé Emmanuel Séraphin, le premier magistrat.

Quelques semaines seulement après l’inauguration de deux pistes de paddle sur le Front de mer de Saint-Paul, la Ville inaugure cette fois-ci la mise en service de cet équipement exceptionnel, le premier de ce type dans l’ouest, le pumptrack.

Cette réalisation trouve ses racines dans l’histoire de la réhabilitation du site de bicross "Bengalis". Un projet d’une importance capitale pour les 21 000 habitants du bassin de vie de Plateau Caillou, dont 35% ont moins de 20 ans. La jeunesse de cette région, en pleine transformation avec la future Zac d’Aménagement Concerté La Savane, était en quête d’activités, et la piste de pumptrack répond parfaitement à cette demande croissante.

L’objectif est clair : répondre aux besoins en animation et en projets structurants de ce bassin de vie. Face au manque d’espaces de jeux identifié à Plateau Caillou, la Commune de Saint-Paul a entrepris la réhabilitation du site de bicross "Les Bengalis". Cette transformation vise à en faire un équipement sportif polyvalent dédié à la glisse urbaine, un "Pumptrac". Un investissement de plus de 198 000 euros, dont 60% a été financé par l’Agence Nationale du Sport et le reste par la Commune en fonds propres.

Cet investissement promet de dynamiser le bassin de vie et de rayonner à travers tout notre territoire. La piste de pumptrack est résolument un équipement sportif novateur à plusieurs égards.

D’abord, elle contribue à la réhabilitation d’un site laissé à l’abandon, tout en répondant aux besoins variés des amateurs de sports de glisse urbaine. Avec sa surface en enrobé, ce parcours en boucle fermée, constitué de bosses consécutives et de virages relevés, permet un usage diversifié tant en termes de pratique sportive que pour différentes tranches d’âge. Il favorise ainsi l’apprentissage du vélo, l’initiation au skate, roller et trottinette, ainsi que des compétitions en BMX et VTT.

En outre, cette piste s’inscrit dans une stratégie plus globale de développement des sports de glisse sur notre territoire, avec des projets tels que le skate parc de Plateau Caillou, l’extension du skate de La Saline-les-Bains et le projet de création du pôle vélo et glisse urbaine à Cambaie. Cela démontre que le vélo et tout autre moyen de locomotion doux ont une place de choix à Saint-Paul.

En 2021, la Ville a obtenu le label Territoire Vélo avec la Fédération Française de Cyclotourisme, devenant ainsi la première Commune d’Outre-mer à décrocher ce précieux label. Seules 40 villes de France ont réussi cet exploit. Cette labellisation récompense la stratégie de la Ville en faveur du développement des mobilités douces, avec la mise en place de pistes cyclables sécurisées et high-tech, l’acquisition d’un vélo à assistance électrique, l’installation d’arceaux en centre-ville et de stations de gonflage.

L’objectif de ces investissements et aménagements durables est de promouvoir la pratique du vélo et de tout autre moyen de déplacement plus doux et respectueux de notre environnement. La piste de pumptrack en est clairement l’exemple. Elle accueille un public large, des jeunes âgés entre 6 et 25 ans en activité libre, aux associations de bicross de Cambaie et du skate parc de Plateau Caillou.

Les travaux de réhabilitation, comprenant le décapage du terrain, les travaux de terrassement, la création d’un revêtement, et l’aménagement des zones intérieures, ont été réalisés dans le but de faire de cet espace un lieu attractif et convivial.

Il est essentiel de rappeler que l’une des missions fondamentales de la Ville est de susciter les vocations. “Nous devons aider les talents de demain à exprimer tout leur potentiel sur le territoire. C’est pourquoi nous les accompagnons en leur fournissant un maximum de moyens, comme aujourd’hui avec cette piste de pumptrack. Nos 7 Bassins de vie sont des viviers inépuisables. Les bons résultats de nos championnes et champions aux compétitions nationales et internationales témoignent chaque semaine de la vitalité du sport saint-paulois. En conclusion, la piste de pumptrack à Plateau Caillou incarne résolument notre engagement envers le sport, la jeunesse et le dynamisme de notre ville”, termine le Maire de Saint-Paul.