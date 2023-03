Saint-Paul : une session de recrutement pour les jeunes en décrochage scolaire ou sans diplôme

Dans la salle de conférence du front de mer de Saint-Paul s’est tenue ce mardi 28 mars 2023 une session de recrutement pour les jeunes âgé.es de 16 à 25 ans. Cette action est portée par L’École de la Deuxième Chance et ISEC Formation en soutien avec la ville de Saint-Paul. L’objectif de cette journée est de recruter des jeunes en décrochage scolaire, sans diplôme et sans qualification afin de leur proposer une formation complète dans le secteur du commerce et de la vente. Nous publions ci-dessous le communiqué de Saint-Paul. (Photo : ville de Saint-Paul)

La formation s’étalera sur 19 mois et se décompose en 2 parties. La 1ère partie commence à l’E2C et durera 5 mois ; ensuite les jeunes iront en formation à ISEC pendant 14 mois où il seront en alternance suite à la signature d’un contrat d’apprentissage.

À la fin de cette formation les jeunes obtiendront le titre professionnel “Conseiller en vente” qui équivaut à un Bac Pro Commerce.

C’est donc une quinzaine de jeunes qui seront accompagnés durant 19 mois afin d’être formés au métier de la vente et du conseil.

La Ville de Saint-Paul est fière de s’associer à ces initiatives favorisant l’insertion professionnelle des jeunes sur le marché du travail.