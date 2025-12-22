Saint-Paul : vernissage de l'exposition 20 Désanm

La longère Sudel Fuma a accueilli le vernissage de la nouvelle exposition "20 Désanm: Esclavage, Marronnage, Métissage..." de l'artiste Pol Soupe le 19 décembre 2025. Cette publication provient de la ville de Saint-Paul. (Photo : ville de Saint-Paul)

Cet espace emblématique de Saint-Paul devient, le temps de l’exposition, un lieu où se rencontre culture et mémoire. Les œuvres de Pol Soupe racontent la brutalité de l’esclavage, les résistances, le marronnage et le métissage, tout en célébrant la créativité et l’identité réunionnaise. Portraits, scènes de maloya ou représentations du maronage : chaque œuvre nous touche et nous invite à réfléchir sur notre passé et notre héritage.

Cette exposition rend également hommage à Sudel Fuma, historien majeur de La Réunion et de Saint-Paul, dont le parcours et l’engagement sont au cœur de la transmission de cette mémoire. Un portrait inédit de l’historien, réalisé par Pol Soupe, souligne ce lien entre création artistique et histoire.

Le vernissage s’inscrit dans les festivités du 20 Désanm, célébration de l’abolition de l’esclavage à La Réunion. Au-delà de l’exposition, la ville vit cette mémoire à travers kabars, animations et moments de partage dans tous les quartiers.