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Saint-Pierre : le consul général de Chine reçu par David Lorion

  • Publié le 28 avril 2026 à 14:11
  • Actualisé le 28 avril 2026 à 14:32
Saint-Pierre : le consul général de Chine à Saint-Pierre
Saint-Pierre : le consul général de Chine à Saint-Pierre
Saint-Pierre : le consul général de Chine à Saint-Pierre

Ce lundi 27 avril 2026, la ville de Saint-Pierre a de nouveau accueilli Chen Xiaolei, le consul général de Chine. Il a été est venu à la rencontre du maire David Lorion, du 2nd adjoint en charge de l’aménagement Olivier Naria, et de la 9ème adjointe déléguée à la coopération régionale Sandrine Aho Nienne. "Il fut à nouveau question des échanges universitaires entre la capitale du Sud et la Chine, mais aussi de coopération sur plusieurs thématiques telles que le traitement des déchets", explique la ville. (Photos : ville de Saint-Pierre)

Saint-Pierre, Consul général de Chine

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