Saint-Pierre : la grande braderie revient pour 10 jours de bonnes affaires

Du 8 au 17 mai 2026, la braderie de Saint-Pierre revient au centre-ville pour 10 jours de bonnes affaires. "Au programme : des commerces ouverts (y compris les dimanches 10 et 17 mai), des promotions exceptionnelles, des animations et spectacles pour toute la famille et une ambiance festive pour flâner, partager et profiter pleinement de votre centre-ville", écrit la mairie de Saint-Pierre. Nous publions, ci-dessous, la publication de la ville (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)