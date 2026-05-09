Saint-Pierre : marmay an l'air, la rencontre internationale du cerf-volant de retour à la Pointe du Diable à partir du 15 mai

C'est un spectacle qui passe rarement inaperçu, des cerfs-volants gigantesques vont flotter dans le ciel du front de mer de Saint-Pierre. Vous avez rendez-vous pour trois jours de festival à partir du vendredi 15 mai 2026, de 9h à 19h à la Pointe du Diable. Marmay an l'air est un évènement gratuit, et ouvert à tous organisé par l'association Air trois Air. Les vents d'alizés de saison vont permettre des conditions de vol optimales estime l'association. Ce 4ème festival s'inscrit dans la continuité de la première édition de 2019 : un rendez-vous international reconnu sur la carte mondiale des festivals de cerf-volant. (Photos d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Au programme sur place : un village festif : ateliers, stands, musique, percussion et petite restauration. Air Trois Air n'est pas seulement organisateur d'un festival local. L'association porte la Réunion sur la scène mondiale du cerf-volant, tissant des liens durables avec les grandes capitales de la pratique et souhaite ouvrir son carnet d’adresse aux jeunes en demande de découverte.

- Un rayonnement international -

Maurice / Rodrigues

1ere Formation d’animateurs sur l’ile Rodrigues qui a servi de tremplin du projet "Le porteur de Messages, sous un seul drapeau". Unifier nos voisins via une aide à la formation et la mise en place de jeunes animateurs dans nos pays voisins. Une opération à succès, demandé par d’autres.

Chine — Festival de Weifang

Le festival de Saint-Pierre est désormais reconnu par les organisateurs du Festival International de Weifang — capitale mondiale du cerf-volant — qui ont invité une représentante du réseau français directement depuis l'édition réunionnaise de 2023. Jean-Louis Castanier entretient des relations solides avec la délégation chinoise depuis la 1ère édition du festival.

Chine — Mission éducative de Beijing, avril 2026

Jean-Louis Castanier vient de co-animer, en avril 2026, une mission culturelle et éducative au Lycée Français Charles de Gaulle de Beijing, dans le cadre du Festival International du Cerf-Volant de Beijing (IKF). Cette mission illustre la dimension pédagogique et diplomatique portée par l'association.

Réseau de délégations internationales

Chaque édition du festival rassemble des cerfs-volistes venus de plusieurs pays. Les délégations suivantes ont participé aux éditions précédentes :

Asie : Chine (Weifang), Japon, Inde, Thaïlande

Océan Indien : Île Maurice, Rodrigues, Madagascar

Europe : France métropolitaine

Partenariats en développement : Sri-Lanka, Malaisie, Thaïlande, Polynésie française, Seychelles, Afrique du Sud



- Un site d'exception -

La Pointe du Diable, réhabilitée par la Mairie de Saint-Pierre, constitue l'un des meilleurs spots de cerf-volant de l'océan Indien. Des visiteurs du monde entier le confirment : vents réguliers, cadre panoramique sur l'océan, espace dégagé permettant les envols de cerfs-volants géants de plusieurs mètres d'envergure s'élevant jusqu'à 150 mètres maximum autorisé de hauteur.

Air Trois Air est une association réunionnaise dont la vocation est de faire découvrir la magie du cerf-volant au plus grand nombre. Fondée en 2013, présidée par Jean-Louis Castanier, elle propose des ateliers de construction et de pilotage, du modélisme et des activités de plein air pour tous les âges et toutes les capacités. Liée avec la ville de ST PIERRE, sur des actions culturelles et patrimoniale, autour des échanges et du partage.

Au cœur de son projet : le cerf-volant comme « Porteur de messages », symbole vivant de la rencontre entre l'homme, le vent et les cultures du monde. L'association fait de chaque événement un espace de partage intergénérationnel et interculturel, dans la tradition réunionnaise du pique-nique convivial.

Arrivé à La Réunion par la culture indienne, le cerf-volant est pratiqué sur l'île depuis des générations. Il est aujourd'hui reconnu par l'UNESCO comme la 6ème activité ludique de l'humanité.