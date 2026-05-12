Saint-Pierre organise une journée autour de l'univers du cerf-volant

Du 16 au 17 mai 2026 de 9h à 18h, à la Pointe du diable, la ville de Saint-Pierre donne rendez-vous pour la quatrième édition du festival international de cerf-volant. Des cerfs-volants seront proposés sur le stand de l’association A3A durant l’événement. l'occasion de "profiter en famille de deux journées de festivités familiales autour de l’univers du cerf-volant", écrit la ville. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Informations de circulation et de parking :

Entrée du parking côté échangeur de "Cadjee", axe Saint-Pierre à Pierrefonds. La circulation est en sens unique. Le stationnement est possible en épis sur la voie côté mer. La voie de bus reste ouverte.