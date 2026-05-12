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Saint-Pierre : le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance auprès des enfants de Basse-Terre et Joli Fond

  • Publié le 12 mai 2026 à 16:21
Saint-Pierre : le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance auprès des enfants
Saint-Pierre : le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance auprès des enfants
Saint-Pierre : le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance auprès des enfants

Ce lundi 11 mai 2026, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) a poursuivi ses actions de sensibilisation et d’information auprès des enfants du quartier de Basse-Terre et Joli Fond à Saint-Pierre. Les enfants ont participé à plusieurs ateliers leur permettant de comprendre les missions des secours, les gestes de prévention ainsi que l’importance de la sécurité au quotidien. "Une belle initiative éducative et citoyenne qui permet aux plus jeunes d’apprendre tout en partageant un moment convivial et enrichissant", écrit la ville. (Photos : ville de Saint-Pierre)

Saint-Pierre, CLSPD, Zoom

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