La ville de Saint-Pierre a organisé une journée de prévention et de sensibilisation autour de la santé

Ce mardi 26 mai 2026, de 9h à 15, le front de mer de Saint-Pierre a accueilli une journée de prévention et de sensibilisation autour de la santé. Des dépistages gratuits du diabète, du cholestérol et de la tension artérielle étaient proposés tout au long de la journée. Organisée par les équipes de médecine vasculaire et d’endocrinologie du Chu Sites Sud, en partenariat avec le laboratoire Détroi de l’Université, l'initiative a permis de "rappeler l’importance du dépistage et du suivi régulier pour préserver sa santé", écrit la mairie de Saint-Pierre. (Photos : ville de Saint-Pierre).