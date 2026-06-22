Saint-Pierre : hommage au père Favron

Ce vendredi 19 juin 2026, l’évêque de La Réunion Monseigneur Pascal Chane-Teng rendait hommage au père Favron, disparu le 19 juin 1968. La cérémonie a été célébrée en l’église Notre dame de la reconnaissance à Bois d’Olives à Saint-Pierre, en présence de plusieurs élus saint-pierrois. Une fondation porte aujourd’hui le nom du père Favron, initiateur des premières actions sociales d’envergure à destination de la population du sud de l’île dans les années 1950. Son siège social se situe à la Ravine Blanche et elle gère de nombreux établissements médicaux-sociaux. (Photos : ville de Saint-Pierre)