TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile

SAINT-BENOÎT Suite à un accident de la route, la RN2 est fermée à la circulation dans le sens est- nord, une déviation est mise en place

SAINT-DENIS Les enfants se mobilisent pour leur droit à la protection et à la sécurité. Photos sur notre site

voir plus

Saint-Pierre : hommage au père Favron

  • Publié le 22 juin 2026 à 15:45
  • Actualisé le 22 juin 2026 à 15:51
Saint-Pierre : hommage au père Favron
Saint-Pierre : hommage au père Favron
Saint-Pierre : hommage au père Favron
Saint-Pierre : hommage au père Favron

Ce vendredi 19 juin 2026, l’évêque de La Réunion Monseigneur Pascal Chane-Teng rendait hommage au père Favron, disparu le 19 juin 1968. La cérémonie a été célébrée en l’église Notre dame de la reconnaissance à Bois d’Olives à Saint-Pierre, en présence de plusieurs élus saint-pierrois. Une fondation porte aujourd’hui le nom du père Favron, initiateur des premières actions sociales d’envergure à destination de la population du sud de l’île dans les années 1950. Son siège social se situe à la Ravine Blanche et elle gère de nombreux établissements médicaux-sociaux. (Photos : ville de Saint-Pierre)

Saint-Pierre, Père Favron, Hommage, Zoom

guest
0 Commentaires