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La CCIR renforce le dialogue avec les commerçants de centre-ville

  • Publié le 8 juillet 2026 à 11:11
  • Actualisé le 8 juillet 2026 à 11:37
La CCIR renforce le dialogue avec les commerçants de centre-ville
La CCIR renforce le dialogue avec les commerçants de centre-ville
La CCIR renforce le dialogue avec les commerçants de centre-ville

Le 2 juillet 2026, au Centhor, le président de la CCIR, Pierrick Robert, accompagné des membres élus, a réuni les présidents des associations de commerçants de toute l'île pour un temps d'échange consacré aux enjeux du commerce de proximité. Conjoncture économique, facturation électronique, soldes, apprentissage, mardis de la prévention, animation commerciale de fin d'année, autant de sujets stratégiques qui ont permis d'identifier les priorités du terrain et de partager des pistes d'action concrètes. (Photos : CCIR)

CCIR, Commerçants, Zoom

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