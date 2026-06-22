Saint-Pierre au coeur des jeux des villes 2026

La ville de Saint-Pierre a accueilli, ce samedi 13 juin 2026, l'édition des jeux des villes de la Réunion, un événement majeur dédié à la jeunesse et au sport réunissant douze communes de l'île. Durant toute la journée, plusieurs sites sportifs de la ville ont vibré au rythme des compétitions organisées dans huit disciplines : athlétisme, basketball, football, handball, judo, karaté, natation et tennis. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Pierre ci-dessous. (Photos : ville de Saint-Pierre)

Plus qu'une simple compétition, les jeux des villes constituent un véritable moment de rencontre entre jeunes Réunionnais. Les délégations venues de toute l'île ont ainsi pu se mesurer dans un esprit de convivialité tout en représentant fièrement leur commune.

- Une jeunesse réunionnaise à l'honneur -

A travers les performances réalisées sur les terrains, les pistes, les bassins et les tatamis, les jeunes participants ont démontré leur talent, leur détermination et leur attachement aux valeurs sportives.

Cette édition 2026 des jeux des villes restera comme un moment fort de rencontre et de cohésion entre les communes réunionnaises, confirmant une nouvelle fois le rôle du sport comme vecteur de vivre-ensemble et d'épanouissement pour la jeunesse.

La ville de Saint-Pierre tient à remercier l'ensemble des personnes mobilisées pour leur engagement, qui a permis d'assurer le bon déroulement, de cette grande fête du sport.

Félicitations à la ville de Saint-Denis vainqueur des premiers Jeux des Villes, rendez-vous à la prochaine édition.