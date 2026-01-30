Saint-Pierre : clôture et installation du conseil municipal des enfants (CME)

Ce mercredi 28 janvier, la ville de Saint-Pierre a vécu un temps fort de la vie citoyenne avec la clôture du Conseil municipal des enfants du mandat de 2023-2025, suivie de l'installation du nouveau CME en salle du conseil municipal. À cette occasion, les élus sortants ont reçu leurs diplômes, saluant leur engagement et leur implication tout au long de leur mandat. Le nouveau Conseil Municipal des Enfants a ensuite été installé, avec l’élection du président et des vice-présidents, marquant le début d’un nouveau mandat placé sous le signe de la participation citoyenne et de l’apprentissage de la démocratie. Félicitations à l’ensemble des jeunes élus, anciens et nouveaux, pour leur engagement au service de la collectivité. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Pierre. (Photo : ville de Saint-Pierre)