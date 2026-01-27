Saint-Pierre : conférence sur la peste à l'heure d'aujourd'hui

Une conférence se tiendra ce vendredi 30 janvier 2026 sur le thème de la peste par le professeur Élisabeth Carniel, docteure en médecine et en sciences, et ancienne responsable d'Unité des Yernisia (peste) à l'Institut pasteur de Paris et ex-directrice du centre Pasteur du Camaroun. Un retour sur l'histoire de la peste, son évolution, les risques actuels et les enseignements des recherches scientifiques récentes. Ce rendez-vous se déroulera le vendredi 30 janvier 2026 à partir de 18h à l'UFR Santé de Saint-Pierre à l'amphithéâtre C018. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Pierre. (Photo : Sly/www.imazpress.com)