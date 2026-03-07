Saint-Pierre : don de sang, de plaquettes et mobilisation de l'EFS

L'Établissement français du sang, en collaboration avec la ville de Saint-Pierre, sera sur le terrain pour des collectes de sang tout au long du mois de mars. Un geste simple qui sauve des milliers de vies. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Pierre. (Photo : rb/www.imazpress.com)

L'ensemble des dates de collectes à retrouver ici :

- Mercredi 11 mars 2026 de 8h à 12h30 au gymnase Casabona

- Mercredi 18 mars 2026 de 9h à 14h à l'IUT de Terre-Sainte

- Jeudi 19 mars 2026 au Case de la Ravine des Cabris de 8h à 12h30

- Vendredi 20 mars 2026 au campus pro OI Les Casernes de 9h à 13h

- Mercredi 25 mars 2026 au Mr Bricolage de 12h à 17h