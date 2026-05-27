Saint-Pierre accueille l'exposition "Nature, la biodiversité dans tous ses états" de Jean-Luc Allègre

La ville de Saint-Pierre accueillera, du 29 mai au 14 juillet 2026, dans les jardins de l’hôtel de ville, l’exposition photographique grand format en plein air "Nature, la biodiversité dans tous ses états" de l’artiste-photographe Jean-Luc Allègre, portée par l’association Images & Nature, avec le soutien de la SHLMR. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Pierre, ci-dessous : (Photo DR Jean-Luc Allègre / Ville de Saint-Pierre)

L’inauguration officielle se tiendra le jeudi 29 mai prochain à 18 heures, en présence des partenaires institutionnels, de l’artiste, des habitants, des jeunes du conseil municipal des jeunes ainsi que d’une chorale d’enfants.

- Une exposition artistique au service de la biodiversité -

À travers 17 structures autoportantes lumineuses présentant 34 visuels photographiques grand format, cette exposition invite le public à découvrir une vingtaine d’écosystèmes terrestres et aquatiques qui composent notre planète. Cette exposition propose :

• une immersion visuelle au cœur de la biodiversité mondiale ;

• une sensibilisation aux enjeux environnementaux contemporains ;

• un regard artistique mêlant émerveillement, transmission et conscience écologique ;

• une découverte accessible à tous, en plein cœur de l’espace public.

Installé à La Réunion depuis 1983, Jean-Luc Allègre développe depuis plusieurs décennies un travail photographique consacré à la nature, aux paysages et à la préservation du vivant. Son regard mêle émotion, esthétique et sensibilisation à la fragilité des milieux naturels.

Présentée dans plusieurs communes réunionnaises depuis 2019, cette exposition itinérante s’inscrit pleinement dans la volonté de la ville de Saint-Pierre de favoriser l’accès à la culture pour tous à travers des propositions artistiques hors les murs.

- Une volonté municipale de rendre la culture accessible -

Le choix des jardins de l’hôtel de ville comme lieu d’accueil traduit la volonté municipale de :

• proposer un espace culturel ouvert et gratuit ;

• valoriser les jardins de l’hôtel de ville comme lieu de vie et de culture ;

• favoriser les rencontres entre art, environnement et habitants ;

• permettre l’accès à des œuvres artistiques en dehors des lieux culturels traditionnels.

- Une démarche pédagogique et citoyenne -

Au-delà de sa dimension artistique, cette exposition porte également une démarche pédagogique et citoyenne. Plusieurs temps de médiation seront proposés aux scolaires afin de sensibiliser les jeunes publics à la richesse mais aussi à la fragilité de la biodiversité locale et mondiale.

Cette action permettra notamment :

• d’accompagner les élèves dans la découverte des écosystèmes ;

• d’aborder les enjeux de protection de l’environnement ;

• de développer une approche sensible et artistique de la nature ;

• de favoriser l’échange autour des questions environnementales.

La ville de Saint-Pierre remercie l’ensemble des partenaires mobilisés autour de ce projet culturel et environnemental et invite le public à venir découvrir gratuitement cette exposition durant toute sa durée de présentation.

- Informations pratiques -

• Exposition : "Nature, la biodiversité dans tous ses états" ;

• Artiste : Jean-Luc Allègre ;

• Dates : du 29 mai au 14 juillet 2026 ;

• Lieu : Jardins de l’Hôtel de Ville – Saint-Pierre ;

• Inauguration : jeudi 29 mai 2026 à 18h00 ;

• Accès : libre et gratuit ;

• Public : tout public.