Saint-Pierre : face à sécheresse, adoptons les bons réflexes

La ville de Saint-Pierre est actuellement placée en situation d’alerte concernant l’usage de l’eau. Face à cette situation, chacun est invité à réduire sa consommation d’eau au quotidien (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

La ville rappelle les recommandations :

- limiter les usages non essentiels ;

- éviter le lavage des véhicules hors stations professionnelles ;

- limiter l’arrosage des jardins et espaces verts ;

- reporter le remplissage des piscines.

Chaque geste compte pour préserver cette ressource précieuse et garantir l’approvisionnement de tous.