Saint-Pierre : fermeture temporaire des jeux d'eau de Grand-Bois

La ville de Saint-Pierre informe de la fermeture temporaire des jeux d'eau de Grand-Bois situés sur le site du terrain paddock, en raison d’une contrainte technique. "Les équipes de la ville sont pleinement mobilisées afin de permettre une réouverture dans les meilleurs délais", informe la mairie de Saint-Pierre. (Photo : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Les jeux d’eau des Jardins de la Plage restent ouverts aux horaires habituels du mardi au dimanche pendant les vacances scolaires et les mercredis et weekend hors vacances scolaires, de 10h00 à 17h00.