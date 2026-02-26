Saint-Pierre : action flamenco pour les enfants Saint-Pierrois

Ce mardi 24 février 2026, une centaine d'enfants ont participé à l'action Danse avec les enfants, organisée par l'association Flamenco 974 sur la place du Rotary. Encadrés par des intervenants passionés, les jeunes participants ont pratiqué les bases du flamenco, une danse traditionnelle espagnole alliant ryhtme, expression et coordination. Cette matinée leur a permis de s’exprimer à travers le mouvement et de partager un moment artistique convivial. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Pierre. (Photo : Saint-Pierre)