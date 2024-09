Saint-Pierre : une action de sensibilisation contre l'alcoolisation fœtale

Dans le cadre de la journée internationale de prévention du trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale la commune de Saint-Pierre a organisé une action de sensibilisation ce samedi 7 septembre 2024 au Kerveguen. Le message principal de cette action a été : "zéro alcool dès le désir de grossesse". Pour rappel, en France près de 8.000 naissances par an sont impactées par ce trouble. Nous publions ci-dessous le communiqué de la commune saint-pierroise (Photo d'illustration www.imazpress.com)

À La Réunion, un enfant porteur de Troubles du Spectre de l’Alcoolisation Fœtale naît tous les deux jours. C’est la première cause de handicap neurocognitif qui est très majoritairement évitable.

Boire de l’alcool pendant la grossesse peut entraîner de nombreuses complications pour le fœtus : retard de croissance, malformations physiques mais aussi troubles cognitifs et comportementaux.

Aucune consommation d’alcool, aussi faible soit-elle, ne peut être considérée sans risque depuis le projet de grossesse jusqu’à l’allaitement.

Le samedi 7 septembre 2024, la salle Le Kerveguen à Saint-Pierre a accueilli une conférence dédiée aux troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF), présidé par le professeur Roy-Doray, il met en évidence les dernières avancées médicales et les stratégies de prise en charge des TSAF. Cette conférence a permis de sensibiliser sur le message suivant: "zéro alcool pendant la grossesse".

Le message central de cette journée de sensibilisation, appuyé par Maïté Bagard du Centre Ressources TSAF, était clair : zéro alcool dès le désir de grossesse.

Que ce soit pour la mère ou pour le père, l’alcool présente des risques pour le fœtus.

La consommation d’alcool peut entraîner de nombreux troubles chez l’enfant à naître, dont des retards de développement, des problèmes comportementaux et des difficultés de socialisation.

Les TSAF regroupent un ensemble de symptômes associés à l’exposition du fœtus à l’alcool pendant la grossesse.

Ces troubles peuvent affecter plusieurs aspects du développement de l’enfant, notamment : retard de croissance, troubles de la motricité fine, problèmes de comportement, difficultés de socialisation et d’autonomisation, troubles du langage et du développement psychomoteur. ces troubles peuvent être visibles dès les premiers mois de la vie de l’enfant et nécessitent un accompagnement pluridisciplinaire adapté pour améliorer sa qualité de vie.

La conférence tenue par le professeur Roy-Doray a permis de rappeler l’importance de l’implication des deux parents dans cette démarche de prévention, et a renforcé la nécessité de penser tôt pour agir tôt, comme l’indique le slogan de la campagne.