Saint-Pierre : le Forum Sup' des Formations Tertiaires lance sa 11ème édition

À l’approche des choix d’orientation post-bac et dans un contexte où la question de l’insertion professionnelle des jeunes reste centrale à La Réunion, le Forum Sup’ des Formations du Tertiaire revient pour accompagner lycéens et étudiants dans leurs décisions. Cet événement annuel aura lieu ce jeudi 12 février 2026 de 8h30 à 12h00 à la Cité des Métiers de Saint-Pierre.

Le Forum Sup’ permet aux lycéens, étudiants et à toutes les personnes en réflexion sur leur avenir professionnel de rencontrer enseignants et étudiants afin de mieux choisir leur parcours. Les lycéens pourront également obtenir des conseils pour préparer leur dossier Parcoursup, étape clé de leur orientation.

- Un forum porté par les acteurs de terrain de l’orientation et de la formation -

Pour cette édition, le forum accueillera 41 exposants représentant près de 80 formations dans quatre grands secteurs : commerce et vente, gestion et administration, communication et numérique, tourisme.

● Un espace dédié aux acteurs clés de la vie étudiante (CROUS, Région Réunion, LADOM, CRIJ) proposant des aides et dispositifs à la Réunion, mais également de mobilité

● Un escape game Parcoursup proposé par l'Onisep pour mieux comprendre les enjeux de cette plateforme essentielle

● Un atelier Get Job - casque de réalité virtuelle pour découvrir les différents métiers du secteur tertiaire.

● Un espace conseil en orientation animé par des Psychologues de l'Education nationale et Lokar Loriantasyon, pour répondre aux interrogations des lycéens et parents

L’événement est gratuit et ouvert à tous.

- À qui s'adresse ce forum ? -

Le Forum Sup’ s’adresse à un public large souhaitant construire ou réorienter son parcours :

● Lycéens de Terminale professionnelles, technologiques et générales préparant leur poursuite d’études

● Élèves de Première et Seconde souhaitant anticiper leur orientation

● Futurs étudiants construisant leur projet post-bac

● Étudiants en réorientation cherchant une nouvelle voie de formation

● Jeunes et adultes souhaitant reprendre des études ou évoluer professionnellement dans le secteur tertiaire

● Toute personne intéressée par un secteur dynamique, porteur d’emplois et offrant de nombreuses perspectives professionnelles à La Réunion

Pourquoi venir au Forum Sup’ des Formations du Tertiaire?

● Rencontrer enseignants et étudiants des formations tertiaires

● Découvrir concrètement les parcours disponibles à La Réunion

● Échanger avec des professionnels de l’orientation et des acteurs de la vie étudiante

● Trouver des solutions de poursuite d’études ou de réorientation dans un secteur en pleine évolution

● Explorer les possibilités offertes par l’alternance (plus de 50 % des organismes présents proposent cette modalité)

- Un engagement collectif pour un événement réussi -

Ce forum dépasse le cadre d’un simple salon d’orientation. Il constitue un projet collaboratif impliquant activement des élèves de plusieurs établissements. Un chantier pédagogique a été mis en place dans 3 lycées par les lycées Pierre Lagourgue, Boisjoly Potier et François de Mahy qui contribuent à l’accueil, à la sécurité et à la communication de l’événement.

La Cité des Métiers remercie l’ensemble des élèves mobilisés, les enseignants accompagnateurs, les étudiants et les acteurs de la formation présents ainsi que les DDFPT des lycées partenaires pour leur contribution essentielle.

Pour rappel, le programme d’actions de la Cité des métiers de La Réunion est cofinancé par l'Europe et la Région Réunion. L'Europe s'engage à La Réunion avec le Fonds social européen plus (FSE+).

La Cité des Métiers de La Réunion, en partenariat avec les Directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques (DDFPT) et responsable du bureau des rntreprises (RBDE) d’établissements et les directrices des Centre d'information et d'orientation (CIO) du Bassin Sud, organise depuis 2016 le Forum Sup’ des Formations Tertiaires sur le site du Campus Pro à Saint-Pierre.

