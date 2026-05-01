Saint-Pierre : le “Stade vers l’emploi” faire du football une passerelle vers l’insertion professionnelle

Le vendredi 24 avril 2026, le stade Michel Volnay a accueilli une initiative mêlant sport et insertion professionnelle. Organisé autour du concept “Stade vers l’emploi”, l’événement a rassemblé près de 140 demandeurs d’emploi et une vingtaine de recruteurs locaux, avec une trentaine de postes à pourvoir. En présence de personnalités telles que Philippe Diallo et du maire de Saint-Pierre, David Lorion, cette journée a mis en lumière une approche innovante du recrutement, centrée sur les compétences humaines. (Photos : ville de Saint-Pierre)

L’objectif de cette rencontre était clair : utiliser le sport, et plus particulièrement le football — discipline la plus populaire de l’île — comme levier pour favoriser la rencontre entre recruteurs et demandeurs d’emploi. Aux côtés de la directrice régionale de France Travail et du président de la ligue réunionnaise de football, les acteurs présents ont défendu une vision inclusive et moderne du marché du travail.

- Les soft skills avant le CV -

Tout au long de la matinée, les participants ont pris part à différents ateliers sportifs autour du ballon rond.

Loin du cadre formel d’un entretien classique, ces activités ont permis de révéler des qualités essentielles recherchées par les employeurs : esprit d’équipe, réactivité, concentration, gestion de la pression ou encore capacité d’écoute.

Ici, le CV et les diplômes passent au second plan, laissant place aux “soft skills”, ces compétences comportementales devenues incontournables.

Le maire, David Lorion, souligne : "À travers cet événement, la commune montre qu’elle croit au sport, à l’inclusion, à l’égalité des chances et à l’innovation sociale au service de l’emploi."



Du côté des participants, l’expérience semble concluante. Deux jeunes demandeurs d’emploi inscrits à France Travail, invités par message, ont expliqué que la cohésion d’équipe et les premiers échanges sur le terrain facilitaient grandement la suite du parcours :

le contact établi lors des ateliers rend les entretiens plus naturels, met à l’aise et permet de mieux s’exprimer face aux recruteurs.

Les employeurs, eux aussi, ont joué le jeu en sortant de leur cadre habituel. Cette immersion leur permet de repenser leurs critères de sélection, en prenant conscience que les compétences ne se limitent pas au savoir-faire, mais incluent aussi le savoir-être.

- Transformer les codes du recrutement -

Un moment fort de la journée a également été la signature d’un partenariat entre la ligue réunionnaise de football et France Travail. Celui-ci vise notamment à repérer, grâce aux clubs sportifs, des jeunes éloignés des institutions publiques et à les accompagner vers l’emploi. Le sport apparaît ainsi comme un outil de remobilisation, complémentaire aux dispositifs existants.

Une phrase de Aimé Jacquet a été repris : "Le football est le reflet de notre société. L’expression d’un joueur sur le terrain est une photographie de sa vie."

Une idée qui résume parfaitement l’esprit de cette journée, où l’engagement, le dépassement de soi et le courage observés sur le terrain ont permis aux recruteurs de détecter des profils autrement invisibles.

La journée s’est poursuivie par un job dating réunissant des entreprises issues de secteurs variés comme le commerce, la restauration ou encore la menuiserie aluminium. Une transition naturelle après les ateliers sportifs, qui a permis de concrétiser les échanges initiés sur le terrain.

En alliant sport, emploi et inclusion, le “Stade vers l’emploi” s’impose comme une initiative prometteuse, capable de transformer les codes du recrutement et d’ouvrir de nouvelles perspectives pour les demandeurs d’emploi réunionnais.

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