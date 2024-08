Saint-Pierre : le théâtre Lucet Langenier dévoile sa programmation

Ce lundi 26 août 2024, le théâtre Lucet Langenier de Saint-Pierre a dévoilé sa programmation pour cette seconde partie de l'année. Un programme riche en rire, en danse, en émotions... de quoi remplir de lumières les yeux des spectateurs. Nous vous dévoilons les noms des spectacles à venir (Photo : Saint-Pierre)

"Je suis la démesure et le vraisemblable, le Beau et le Terrible, le rire et les larmes, la danse et le mime. Les yeux fascinés du public s’écarquillent et on pourrait, dans le silence de l’écoute, percevoir le battement des cœurs assemblés", lance Lékip du théâtre.

"Entendez-moi, entendez mon cri qui palpite jusqu’aux fondations de la salle. Je suis l’évasion hors les murs et la culture pour tous, le spectacle vivant et la représentation en plein air, l’art à portée des écarts et le répertoire des grandes références aux oreilles de chacun. Les mains des enfants battent et les gramoun émus sourient en chœur."



- "En Bateau" ou "La Position confortable du Héros vous est refusée" -

Compagnie : Les Déboussolé.e.s

Texte et mise en scène : Léo Gombaud.

Le Théâtre jamais ne cessera de se réinventer. En voici la probante démonstration. Le titre "En Bateau" nous embarque dans une aventure multiple, une parenthèse d’enquête déraisonnable où se croisent et se heurtent les hasards de tous les possibles. Un crime a été commis, particulièrement sanglant. Qui est le coupable ? Et pour quel mobile ? La scène renvoie à bien des suspicions contraires, toujours incertaines. Et les cartes se rebattent, elles sont redistribuées, encore et encore.

Le plateau s’ouvre en laboratoire d’innovations étonnantes. Les personnages se livrent tour à tour, multipliant les mensonges comme en toute vérité. On passe au vote : le public choisit. Il décide. Vraiment ? Et si le dénouement échappait à toutes nos conjectures ?

- "De Chopin au Maloya, ainsi soit-île" -

Pour piano classique et chanson créole

Par Caroline Sageman et Jacqueline Farreyrol.

Il est des hasards qui créent des nécessités. Imaginons un concert classique où se déploie le romantisme complexe et magnifique de Chopin, dans la concentration d’une écoute absolue, comme suspendue aux notes en volutes, bercée de sonorités pures et puissantes. Puis rêvons un peu d’une rencontre, improbable d’abord, mais intense, comme un choc musical à faire jaillir un art autre, un métissage artistique, au-delà des océans, et qui abolit les réticences et les préjugés.

Jacqueline Farreyrol et Caroline Sageman écrivent une page musicale tout en contrastes et en harmonies divers où le maloya s’envole et vibre selon les arrangements savants du piano ; où le Répertoire se libère des frontières étroites de l’élitisme culturel.

- "Akoz pa" -

Compagnie Karanbolaz

Texte et interprétation : Jawex et Jérôme Courteaud

Mise en scène : Filip Auchère

Ils sont deux sur scène à interroger leur identité ilienne, à remuer ce tréfonds de transmission sensible, émotionnelle, que les historiens ne peuvent exprimer, l’être même de la créolité. L’un s’incarne en fils d’esclave, rivé aux manques, aux interdits, asservi aux caprices d’un propriétaire sans âme. L’autre porte le patronyme d’une famille enrichie, un privilégié inconscient des faveurs injustes que le hasard de la naissance accorde aux nantis.

C’est un spectacle fort porté par une écriture militante. Les mots se mêlent et s’emmêlent, amplifiés de percussions explosives. "Akoz pa" écrit l’impalpable de l’Histoire : en finir avec le non-dit, exprimer le chaos des cœurs et des corps martyrisés. Voici un théâtre fonnkèr, comme un cri venu de l’intérieur, surgi du temps d’avant. Un rendez-vous âpre et magnifique. Incontournable.

- "Être ou ne pas être" -

De Daniel Léocadie, d’après Luca Franceschi

Jeu et adaptation du texte : Jean-Laurent Faubourg

Par la Compagnie Kisa mi lé

Qu’est-ce que le Théâtre ? Que n’est-il pas ? Un bien complexe questionnement. Une promenade parmi les héros de Shakespeare donne à découvrir cette ambiguïté. D’Hamlet à Othello, le comédien s’interroge en un va-et-vient plaisant, selon un formidable dédoublement : il est l’interprète et le personnage, deux identités pour un seul individu. Et que ça s’entrechoque, et que ça cliquète, en un face-à-face qui les renvoie parfois dos à dos.

Qu’est-ce qu’être Réunionnais ? Quel personnage le colonialisme nous a-t-il demandé de jouer ? Quelle est cette vérité identitaire qui se cache en nous et qui tremble d’éclore ?

En créole comme en français, les héros de référence asseyent ici une magnifique rencontre.

- "Kisa mi lé" -

De et par Daniel Léocadie

Ce n’est pas autobiographique et pourtant, c’est son histoire. Notre histoire. Seul en scène, Daniel Léocadie aborde à la délicate thématique du déracinement. Quel est l’impact de cet exil loin du giron ilien, de la matrice culturelle de La Réunion ? Enfant, on lui interdit de parler sa langue maternelle, on lui intime de s’exprimer en français. D’où cette difficulté à se définir : en lui combattent un sentiment profond d’appartenance créole et un être nivelé aux normes éducatives de la métropole.

Sujet brûlant. Mais il s’impose à tous ceux qui ont migré loin de leur terre d’origine : se confronter, s’adapter, devenir. Sur scène, un personnage de fiction interroge le passé et le parcours de sa famille. Kisa mi lé ? Et pour chacun d’entre nous ? En route pour un itinéraire personnel qui redéfinit ce que nous sommes ensemble.

- "Santyé Lamour" -

Nouveau spectacle de Kafmaron.

Le pseudonyme de Kafmaron est un hommage vibrant aux héros de la Liberté. Après son album "Lankraz" qui chantait l’honneur et la fierté d’être de cette île, où se définit son identité, il propose un répertoire renouvelé. Avec "Santyé Lamour" se déploie une invitation à s’assumer, à s’accepter, à aimer vraiment ce que l’on est devenu.

Le chemin est long, cahoteux, ardu. Un sentier d’effort et de courage. Ses mots de poésie ciselée s’étoilent sur des rythmes aux influences multiples. Au-delà d’un parcours pluriel en Australie comme en Europe, avec la marque indélébile de son appartenance au monde artistique indianocéanique, voici que ses compositions s’engagent. Ecoutons son verbe puissant contre les impérialismes, son élan flamboyant à soutenir l’émancipation des femmes. Dansons notre espoir de dépasser embûches et freins. Découvrons ensemble son écriture musicale si fédératrice.

- "Loin des Hommes" -

Création de Vincent Fontano.

Avec Véronique Sacri et Vincent Fontano.

Compagnie Kèr Béton

Un décor comme une plongée d’éclairage brut au cœur de la nuit vide. Et puis, dans le silence de la ville endormie, cette déshérence de l’être. La solitude. Une voix s’élève, quelqu’un, un inconnu qui erre, chargé d’un passé obsédant. Et encore, le pas d’une femme, ses mots comme un cri, le martèlement de la souffrance. Sur le bitume d’une station-service, se construit ainsi le dit d’existences brisées.

La pièce déverrouille la pensée intime. A la croisée de chemins hasardeux, au carrefour de leur existence, les personnages mettent bas les masques. Ils se révèlent, trouvent en eux une parole crue, vraie, pour se dire, se définir, loin de tout artifice. Sur scène, se fabrique une esthétique particulière, âpre, sans concession. Le tragique affleure dans une tension prégnante. Ne manquons pas ce rendez-vous exigeant avec un Théâtre novateur.

- "# Fanm Kréol"-

De Thierry Jardinot et Jean-Laurent Faubourg

Par Marie-Alice Sinaman

Saluons le retour sur nos scènes de Marie-Alice Sinaman qui a l’art et la manière d’enchanter notre quotidien à coups de petites vannes incisives, concoctées avec ses compères de toujours, Thierry Jardinot et Jean-Laurent Faubourg. Un trio de joyeux drilles et de gais lurons, capables de dérider les plus grises mines.

Le temps passe et notre humoriste s’en prend à la crise de milieu de vie. La cinquantaine pimpante ou, mieux, flamboyante, voilà le rêve de chaque femme. Restent toutes les misères que nous réserve un corps vieillissant. Et on oublie le regard des autres, cet implacable vivre-ensemble qui déchire nos illusions de midinettes. Ah, ce fameux coup de vieux qui angoisse le présent !... Mais le rire est salvateur. Rendez-vous avec un humour à tout dézinguer. Le Docteur Sinaman nous prescrit cachets de dérision et sirop d’ironie.

- "! Ose !" -

Création de Laetitia Brun et Céline Chocat.

Librement adapté du "Magicien d’Oz"

Compagnie Un Brin de Thé

"! Ose !" ouvre les portes de la métamorphose. Si le célèbre Magicien d’Oz reste la référence, la scène en propose une adaptation totalement décalée : l’actualité, avec les désordres et autres incohérences signalés par les lanceurs d’alerte, impose un regard différent. Dorothée est entraînée dans une folle aventure, à parcourir un univers inconnu.

Elle doit se confronter à des malveillances sorcières, sans cesse à découvrir les maux qui menacent la Terre. Itinéraire d’une adolescente surdouée dans un monde où la tentation du

Bien le dispute aux tentatives du Mal. Délicieuse et courageuse gamine qui s’engage à sauver la planète.

La Burlesque et le Comique se réinventent : changements de costumes à vue et décor en forme de boîte magique. De l’art du clown au théâtre d’objets, les planches s’habillent d’original et d’innovant. Un spectacle pour enfants qui réjouira les grands.

- "Alon Maron dann Zié Héva" -

Association « Zétoil dann Zié »

Hors les murs

Comédie musicale

Voici donc un spectacle qui, tel un hymne vibrant, date une soirée incontournable. Héva était esclave et, en compagnie d’Anchaing, elle a fui la domination d’un maître inique.

Une fuite qui était courage, à courir vers les hauts, à distancer les chasseurs de Noirs, à survivre dans un paysage spectaculaire mais difficile, voire hostile à l’implantation humaine.

Cette soirée qui commémore la Fèt Kaf du 20 décembre, réunit hors les murs des représentations habituelles, autant d’artistes que de bénévoles : tous ont à cœur de perpétuer les valeurs de la Liberté. Cette héroïne qui a osé refuser la condition servile, revit, magnifiée, sur la scène. Chants et danses ponctuent une reconstitution qui relève autant de l’Histoire que du Légendaire. Le mythe d’Héva enseigne à ne jamais oublier les horreurs commises. Rendez-vous est pris pour célébrer cette figure iconique de notre passé.

- "Cyrano de Bergerac" -

D’après Edmond Rostand

Adaptation libre de Jean-Luc Malet

Compagnie du Fanal

Cyrano de Bergerac. Un texte à déchaîner les rêves les plus fous, une référence à démultiplier les mises en scène. Mais ce mythe littéraire autorise aussi une grande liberté d’approche et d’appropriation : qu’il devienne le tremplin d’un délire verbal ou le miroir d’un brio caricatural, il reste une source d’inspiration fabuleuse.

Jean-Luc Malet s’en empare et le refaçonne à l’aune de son talent bien connu de nos théâtres. Découvrirons-nous un aspect clownesque que l’emphase du personnage est à même de suggérer ? Son visage s’ornera-t-il d’un masque à faire peur, à provoquer le rire, à danser notre propre contrefaçon ? Le mystère demeure. Ce monument de la littérature donne lieu à des représentations d’exception. Ayons le panache de nous rendre à cet incroyable rendez-vous hors des attentes et des sentiers battus.

