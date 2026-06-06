Saint-Pierre : les chef(s) d'entreprise ont rendez-vous avec des ingénieurs experts

Chef(s) d'entreprise. Vous avez un projet à développer, une activité à structurer ou des problématiques techniques auxquelles vous souhaitez apporter des réponses concrètes ? Le Centre Régional d’Innovation et de Transfert de Technologies (CRITT) de la CCI Réunion vous donne rendez-vous le 10 juin 2026 à Saint-Pierre pour une journée de rencontres individuelles avec ses ingénieurs experts (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)





­À travers cette initiative de proximité, le CRITT met son expertise au service des entreprises réunionnaises pour les accompagner dans leurs enjeux d’innovation, de performance et de développement, en lien avec les réalités du territoire.

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