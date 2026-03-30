Saint-Pierre : les employés et élus rendent hommage à Michel Fontaine

Il y a un an, la ville de Saint-Pierre perdait son maire. Ce vendredi 27 mars 2026, les employés de la collectivité et les élus de la ville ont rendu hommage à Michel Fontaine. "Un homme engagé, un maire dévoué, une figure marquante de Saint-Pierre". À cette occasion, une minute de silence a été observée en sa mémoire, "en signe de respect et de reconnaissance pour tout ce qu’il a apporté à la commune et à ses habitants". Nous partageons la publication de la ville de Saint-Pierre, ci-dessous : (Photo ville de Saint-Pierre)