Saint-Pierre : Marie Alice Sinaman de nouveau sur scène

Ce vendredi 6 septembre 2024, la ville de Saint-Pierre accueille la talentueuse Marie Alice Sinaman au Théâtre Lucet Langenier à partir de 20h00, afin de nous donner le sourire.

Ayant organisé le spectacle de Marie-Alice Sinaman, la ville de Saint-Pierre et le théâtre Lucet Langenier garantit à tous les réunionnais et réunionnaises l’art et la manière de l'humoriste à enchanter notre quotidien à coups de petites vannes incisives. Rendez-vous avec un humour à tout dézinguer. Le Docteur Sinaman nous prescrit cachets de dérision et sirop d’ironie.

Tarif à partir de 10€, pour plus d'informations ou réservation visiter sur ce site